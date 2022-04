Die Stadt Wetzikon will Eltern mehr unterstützen

Beiträge unabhängig des Kita-Standorts

Unterstützungsleistungen sollen künftig zudem unabhängig vom Standort der gewählten Betreuungsinstitution ausgerichtet werden. Eltern aus Wetzikon, die ihre Kinder in einer Kindertagesstätte ausserhalb der Stadt eingeschrieben haben, sollen ebenfalls Beiträge an die Betreuungskosten erhalten.

Bis anhin hat die Stadt Wetzikon nur Subventionen an Eltern bezahlt, deren Kinder in Wetziker Institutionen betreut wurden.

Wie im bisherigen bleibt auch im neuen Finanzierungsmodell der Grundsatz bestehen, dass die Stadt Unterstützungsbeiträge direkt den Eltern und nicht den Betreuungsinstitutionen ausbezahlt. Zudem gelte weiterhin die Vorgabe, dass die Eltern aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit subventioniert werden. Neu jedoch auf der Basis des steuerbaren Einkommens unter Berücksichtigung ihrer Vermögenssituation.

Unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation müssen die Eltern einen Mindestbeitrag von 20 Franken pro Tag an eine Ganztagesbetreuung in einer Kita bezahlen. Von der Stadt erhalten sie dafür eine maximale Subventionszahlung von 100 Franken für dieses Angebot.

Wetzikon als attraktiver Wohnort

Ein neues Finanzierungsmodell für die Subventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung könnte sich für Wetzikon vorteilhaft auswirken, schreibt die Stadt. Heute würden in jungen Familien auch die Mütter nach der Geburt ihrer Kinder zumindest in Teilzeit arbeitstätig bleiben wollen, um ihre Ausbildung weiter nutzen zu können und den Anschluss im Berufsleben nicht zu verlieren.

«Auch die Kinder und die Schule profitieren schlussendlich von der neuen Regelung.»

Jürg Schuler, Stadtrat Bildung und Jugend

So hätten sie die Möglichkeit, das Familienbudget aufzubessern, was im Endeffekt auch zu höheren Steuereinnahmen führen könne. «Auch die Kinder und die Schule profitieren schlussendlich von der neuen Regelung», sagt Jürg Schuler, Stadtrat Bildung und Jugend.

Haben die Eltern bessere Betreuungsmöglichkeiten, sei die Bereitschaft und die Möglichkeit höher, Kinder in Kindertagesstätten unterzubringen. Dies wiederum wirke sich positiv auf den Übergang in den Kindergarten aus.

Die neue Verordnung über die Ausrichtung von Gemeindebeiträgen an familienergänzende Betreuungsverhältnisse in Kindertagesstätten und Tagesfamilien wurde von der Schulpflege erarbeitet und soll per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt werden. Der Antrag und der Bericht zur Motion «Zahlbare Kitaplätze» werden dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. (lda)