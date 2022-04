Baubewilligung für Sporthalle Russikon

Fast zehn Jahre ist es her, seit die erste Initiative zum Thema Neubau einer Sporthalle in Russikon eingereicht wurde. Die jetzige Halle stammt aus dem Jahr 1954 und ist auf jede erdenkliche Art und Weise sanierungsbedürftig; so ist sie weder behindertengerecht ausgebaut, noch werden Platzanforderungen erfüllt.