Authentisch präsentieren: Acht geniale Tipps für Top-Präsentationen

Sei es, dass man sich blamieren würde oder die Zuhörer einem beim Präsentieren auslachen könnten - wenn man sich etwas im Kopf ausmalt, löst dies Ängste aus.

«Als Jugendlicher musste ich, wie so viele andere, schmerzlich erfahren, was es bedeutet einen Vortrag zu halten und dabei zu versagen», erzählt Grigor Nussbaumer von Mentalpower. «Dieses Ereignis hatte mich so negativ geprägt, dass ich mich jahrelang nicht mehr traute, vor einer Ansammlung von Menschen zu sprechen.» Er dachte, er sei einfach unfähig und müsse für das Präsentieren geboren sein.

In seiner Jugendzeit war er fasziniert vom Leben und Wirken des Erfinders Thomas Edison. Er prägte den Satz: «Genialität besteht zu einem Prozent aus Inspiration und zu 99 Prozent aus Transpiration.»

Wie viel Wahrheit, vor allem im letzten Wort stecken sollte, würde Nussbaumer noch erkennen dürfen. «Eines Tages erhielten wir von unserem Lehrer den Auftrag, eine Präsentation zu einem Wunschthema zu halten.» Natürlich wählte er sein Vorbild Edison.

Wie Grigor Nussbaumers Vortrag ablief und wie er schlussendlich seine Redeangst überwand, erzählt er in diesem Beitrag.