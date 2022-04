Baumer Frühlingsmarkt bei Kälte und Schneeregen

Der Baumer Frühlingsmarkt 2022 präsentierte sich in weissem Kleid. Trotz Kälte und Schneeregen waren die Stände und Chilbi gut besucht. Auch viele auswärtige Gäste zog es ins Tösstal. Ohne Schutzmassnahmen konnte man am Freitag und am Samstag endlich die Köstlichkeiten aus der Region aber auch überregionale Spezialitäten geniessen.

Leider musste dieses Jahr auf Glace verzichtet werden. Dafür gab es feine Zuckerwatte für Gross und Klein. Der Baumer Markt findet zweimal im Jahr statt. Die Organisatoren sowie die Austeller hoffen auf mildere Temperaturen bei der Durchführung im Herbst. (Riccardo Varrica)