Stadt Wetzikon kauft Liegenschaft bei der Badi Meierwiesen

Die Liegenschaft an der Meierwiesen 3 gehört dem Kanton Zürich. Das Grundstück liegt in der Zone für öffentliche Bauten, wie die Stadt Wetzikon in einer Mitteilung schreibt. Darauf befindet sich ein Einfamilienhaus mit Umschwung, das in der Nähe der Schwimmbad- und Sportanlage Meierwiesen liegt.

Für die Stadt habe sich die Möglichkeit ergeben, die Liegenschaft zu einem Preis von 670'000 Franken vom Kanton abzukaufen. Worauf der Stadtrat den Kauf beschlossen hat.