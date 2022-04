«Die tiefe Wahlbeteiligung hat mich enttäuscht»

Mit nur 29 Prozent war die Wahlbeteiligung in Wetzikon die tiefste im ganzen Oberland. «Das ist enttäuschend und noch tiefer, als vor vier Jahren. Schade, dass sich so wenige darum kümmern, wer sie in der Exekutive und in der Legislative vertritt», sagte Rüfenacht zu Beginn des Gesprächs.



Auf Einladung der Zürcher Oberland Medien fand der «Lunchtalk» zum ersten Mal nach der Corona-Zwangspause in der Kulturbar «Garage» in Wetzikon statt. Das Gespräch wurde aufgezeichnet und ausgestrahlt von Tele Top.