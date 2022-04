So kriegen Sie Ihr Velo fahrtüchtig für den Frühling

Petrus hat passenderweiser für den Aprilstart noch einmal einen Wintereinbruch vorgesehen. Am Samstag sinken die Temperaturen tagsüber auf drei Grad. Regen und stellenweise sogar Schnee erwarten uns – nicht gerade Velowetter.

Trotzdem soll man sein Fahrrad jetzt schon in die Werkstatt bringen, sagt Remo Teuscher, Fahrradmechaniker bei Veloplus in Wetzikon. Der Ansturm für den «Gesundheitscheck» in ihrem Geschäft beginne bereits jetzt. «Wer zu spät kommt, wartet je nach dem Wochen lang auf einen Termin.»

«Züriost» verrät Teuscher im Video die fünf wichtigsten Tipps, wie jeder sein Velo für den Frühling auf Vordermann bringen kann – und ab wann ein Besuch beim Fachmann nötig ist.