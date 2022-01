Junge Klaviertalente spielen in Dübendorf

Die Talentförderung steht im Zentrum der ersten Klaviertage Dübendorf. Sie sind eine Erweiterung der Meisterkurse, die von der Musikschule Region Dübendorf organisiert werden und bereits viermal stattgefunden haben. Junge Klaviertalente erhalten dabei die Möglichkeit, gemeinsam mit dem finnischen Starpianisten Janne Mertanen in Lektionen an ihren Stücken zu feilen und sie weiterzuentwickeln. Im Anschluss wird das Gelernte an kostenlos zugänglichen Konzerten präsentiert.

Gleich an fünf Abenden werden Rezitale und Werkstattkonzerte stattfinden. «Wir wollen Talenten eine zusätzliche Plattform bieten», erklärt Antonios Stoitsoglou von der Musikschule Region Dübendorf die Erweiterung der Meisterkurse zu einem kleinen, aber feinen Festival.

Die professionelle Musikwelt soll durch die Klaviertage für die jungen Talente aus dem Kanton Zürich greif- und erfahrbar gemacht werden. Aussergewöhnlich ist, dass der Meisterkurs in Dübendorf sich nicht nur an Studentinnen und Studenten, sondern vor allem an jüngere Klavierschülerinnen und -schüler richtet. Die Kurse können zur eigenen Inspiration auch als Passivteilnahme besucht werden.