Das ist die neue Geschäftsleiterin des «Sophie Guyer»

Der Stiftungsrat des Pfäffiker Alterszentrums Sophie Guyer präsentiert die neue Geschäftsleiterin: Susanne Imhof. Sie nimmt ihre Arbeit Anfang März auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gemäss Stiftungsratspräsident Martin Werthmüller sei damit die Geschäftsleitung vollständig besetzt. Die 43-Jährige arbeitete zuvor bei der Tertianum AG und war dort zuletzt Geschäftsführerin der «Villa Restelberg» und der «Villa Böcklin», beides Altersresidenzen in Zürich.

Turbulente Zeiten

Das Alterszentrum in Pfäffikon hatte zuletzt einige personelle Veränderungen erlebt. Erst im letzten Mai war der bisherige umstrittene Geschäftsleiter entlassen worden. Der neue Stiftungsratspräsident Martin Werthmüller ist ebenfalls erst seit Kurzem im Amt.

Das «Sophie Guyer» stand in der Vergangenheit wegen des schlechten Arbeitsklimas in der Kritik, diese gipfelte in einem arbeitsrechtlichen Streit vor Gericht. (zo)