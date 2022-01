Über 200 Stunden Vorbereitung für zwei Pooltests

Nur eine Woche nachdem die Primarschule Uster nach intensiver Vorbereitung neu ins wöchentliche Pooltesten eingestiegen war, setzt die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich dem repetitiven Spucken an den Schulen bereits wieder ein Ende – zumindest vorübergehend. Ab nächster Woche vorerst bis am 27. Februar sind die Pooltests in den Klassen sistiert.