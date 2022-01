Systemische Probleme und verzweifelte Menschen

Der Mann hinter der Administrativuntersuchung der Sozialhilfe Dübendorf ist der Rechtsanwalt Tomas Poledna. Mindestens ein halbes Jahr Arbeit steckt in den 155 Seiten, die er verfasst hat. «Ich hatte noch nie eine Untersuchung, bei der so viel Zeugen anonym bleiben wollten.» Poledna legte Probleme auf systemischer Ebene dar, die teilweise bis in die Nullerjahre zurückreichen.