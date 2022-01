«Illi» und Effi» unterstützen die Stiftung Ilgenhalde

Nach Rücksprache mit der Stiftungsleitung werde ein Teil der Spende für Reittherapien für Kinder in der Ilgenhalde in Fehraltorf eingesetzt, so Hildebrand weiter. Ein anderer Teil werde für verschiedene Projekte des Ilgenmoos in Effretikon genutzt.

Die nächsten Überweisungen erfolgen in Schritten von je 200 Franken. Das Buch ist weiterhin erhältlich. (bes)

Mehr Informationen zum Wimmelbuch findet man auf der Website: www.wimmelbuch-illnau-effretikon.ch.