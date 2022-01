Ratsmitglieder entschuldigten sich

Systematischen Verfehlungen, strukturelle Mängel, ein eklatantes Führungsversagen und untaugliche Kontrollmechanismen: Die Liste der Missstände im Dübendorfer Sozialbereich ist lang. Das zeigt ein externer Untersuchungsbericht, der nun vorliegt.

Am Montagabend wurde der Bericht dem Gemeinderat vorgelegt, wo in Sachen Sozialhilfe schon so manch erbitterter Kampf ausgefochten wurde. Doch diesmal war er anders. Die in ihrer Kritik bekräftigten Fraktionen verzichteten weitgehend auf Siegesgeheul. Und die SVP sah von einer Abwehrschlacht mit markigen Worten ab, auch wenn für sie der Untersuchungsbericht eher wie eine «Anklageschrift» daherkommt.

«Schockiert» über Missstände

Diverse Parlamentarier zeigten sich in der Debatte schockiert vom Ausmass der aufgezeigten Verfehlungen. Und mehrfach waren auch Entschuldigungen dafür zu hören, dass Klienten unter den Missständen leiden mussten. Sozialvorsteherin Jacqueline Hofer (SVP), der der Bericht fehlende fachliche Fähigkeiten attestiert, blieb der Sitzung fern.

Um die Situation zu verbessern und eine Professionalisierung herbeizuführen, legte die Spezialkommission, welche die Untersuchung begleitet hat, diverse Empfehlungen vor. Diese wurden vom Parlament mehrheitlich begrüsst und auch ergänzt. Am Ende sprachen sich die Anwesenden einstimmig dafür aus, die Kommission nach getaner Arbeit aufzulösen (ausführlicher Bericht folgt).