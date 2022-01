Modernes «Pflegehotel» fürs Wohnen im Alter

Das erste von zwei Gebäuden, die das Familienunternehmen Casa Solaris unweit des Bahnhofes Kollbrunn hat errichten lassen, ist nahezu bezugsbereit.

Der Bau, der auf total vier Etagen insgesamt 37 Plätze in 33 Zimmern für künftige Bewohnerinnen und Bewohner umfasst, wurde am Samstag am Tag der offenen Tür von rund 350 Besucherinnen und Besucher besichtigt.