Was passiert mit der Kastanie am Bahnhof Wetzikon?

Alle, die ab und zu am Wetziker Bahnhof vorbeikommen, kennen die grosse Rosskastanie neben dem Bushof. Die Verbindung zum 120 Jahre alten Baum ist für viele Wetzikerinnen und Wetziker sehr emotional. Dem ist sich auch der Stadtrat bewusst, wie er in einer Medienmitteilung vom 20. Januar schreibt.



Mitte Dezember wurde die Kastanie in Absprache mit der SBB, der Grundeigentümerin, zurückgeschnitten – wegen des Sicherheitsrisikos für ÖV-Passagiere. Auch eine Fällung wurde diskutiert. Das rief den Naturschutzverein Wetzikon-Seegräben auf den Plan. Mit einer Petition wollte er unter anderem eine Aufschiebung der Massnahme bewirken.