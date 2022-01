Ein Testzentrum für Pendler und Partygänger

Die Tests werden gemäss Bundesverordnung kostenlos durchgeführt. Bei einem positiven Befund kann auch sofort ein PCR Test durchgeführt werden, heisst es vonseiten Betreiber, der Pirates Event AG. Diese betreibt schon vor dem Priates in Hinwil, dem Porterhouse in Uster sowie in Stäfa Testzentren.

Mit dem neuen Testzentrum will der Betreiber gemäss eigenen Angaben der sehr grossen Nachfrage aufgrund der aktuellen Omikron-Welle gerecht werden.