Die «Karo Dame» muss auf die Gunst der Pfäffiker hoffen

«Karo Dame» heisst das Siegerprojekt für das Sekundarschulhaus, das in Pfäffikon gebaut werden soll. Im letzten Sommer wurde es der Bevölkerung vorgestellt. Das Oberstufenschulzentrum soll auf dem Areal Pfaffberg entstehen.

Nun schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung, dass dafür ein Projektierungskredit in der Höhe von 930‘000 Franken erforderlich ist. Am 28. März sollen die Pfäffiker an der Gemeindeversammlung darüber entscheiden.

Baukosten von 12 Millionen Franken

Der Bau selber soll gemäss einer Grobschätzung des Kostenplaners zirka 12 Millionen Franken kosten. Über den Baukredit wird in einem weiteren Schritt an einer Urnenabstimmung entschieden.