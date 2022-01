Konflikt in der Schule Maur eskaliert

Am vorletzten Tag der Weihnachtsferien wurde eine Primarschulklasse in Aesch aufgelöst und aufgeteilt. Seit dem 3. Januar gehen die 15 Schülerinnen und Schüler in sieben verschiedene Klassen in drei Schulhäusern zur Schule.

Auf die Art und Weise, wie dieser Entscheid zustande kam und kommuniziert wurde, reagieren die Eltern der betroffenen Kinder mit Fassungslosigkeit und Empörung. Es ist der erneute Höhepunkt eines Konflikts zwischen Eltern und den Verantwortlichen der Schule Maur, der schon seit Jahren besteht.

Die Vorgeschichte