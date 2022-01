Weshalb ein Waldkindergarten und Chuck Norris die Gemüter erhitzten

Die erste Parlamentssitzung im Jahr 2022 machte etwas klar: In Uster stehen in gut zwei Monaten Behördenwahlen an. Dass dieser Umstand in der ersten Parlamentssitzung des neuen Jahres für unharmonische Töne sorgen sollte, machte die FDP bereits in ihrer Fraktionserklärung klar.



Jürg Krauer nutzte diese vor der eigentlichen Sitzung schon mal dafür, um die liberale Werbetrommel zu schwingen. Dafür bediente er sich eines Leserkommentars aus einer deutschen Zeitung.