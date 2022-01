Waldkindergarten und Spital erhitzen die Gemüter

Waldkindergarten, Elternbeiträge, autofreie Quartierstrassen und nachhaltiges Bauen – es war ein Marathon an Postulaten, mit der sich der Ustermer Gemeinderat an seiner ersten Sitzung im Jahr 2022 beschäftigte. Gleich deren acht waren am Montagabend traktandiert. Das Parlament debattiert darüber lange und intensiv – am Ende hatten vor allem der Waldkindergarten und die autofreien Quartierstrassen einen schwierigen Stand.

Zudem beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Zukunft des Spitals Uster. Im Mai soll das Ustermer Stimmvolk über die Rechtsformumwandlung des heutigen Zweckverbands in die Spital Uster AG abstimmen. Der Rat nahm die entsprechende Abstimmungsweisung mit lediglich einer Gegenstimme an. Weiter hat das Parlament den Geschäftsbericht 2020 der Energie Uster AG einstimmig und diskussionslos genehmigt. Ausführlicher Bericht folgt. (kev)