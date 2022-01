Unterricht an Dübendorfer Primarschule fällt aus

Wie die Schule in einer Medienmitteilung schreibt, seien die Lehrerinnen und Lehrer seit dem Wochenende in Isolation. «Die Eltern der betroffenen Klassen wurden am Wochenende informiert, dass der Unterricht am Montag und Dienstag ausfallen wird», heisst es.

Kein Ersatz gefunden

Diese Massnahme habe von der Primarschule ergriffen werden müssen. Als Grund gibt sie an: «Es war unmöglich, ausreichend Ersatz-Lehrpersonen für die betroffenen Klassen zu finden.» Eine Notfallbetreuung durch die Schule sei sichergestellt.



Für die Schuleinheit Stägenbuck sei vom Contact Tracing keine weitergehenden Mass-nahmen angeordnet worden. «Selbstverständlich achten wir auch weiterhin sorgfältig darauf, alle notwendigen Schutzmassnahmen einzuhalten», schreibt die Primarschule. (dam)