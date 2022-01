Keine Oldtimer-Busse auf der Strahleggstrasse in Fischenthal

Der Gemeinderat Fischenthal hat nach dem Anlass «Runder Tisch auf der Strahlegg» mit der Bevölkerung während der vergangenen Monate zu Möglichkeiten zur Verkehrsentlastung der Strahleggstrasse an Wochenenden beraten. Dies teilt die Gemeinde in ihrem Newsletter mit.

Als prüfenswerte Variante bewertet der Gemeinderat das Angebot von Fahrten auf der Strahleggstrasse von Steg bis Vorderstrahlegg mit einem Oldtimer-Bus des Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland (DVZO), um das Verkehrsaufkommen an schönen Wochenenden mit je einer Fahrt am Morgen und am Abend zu reduzieren.

Altes Verbot

Leider hat der Gemeinderat laut der Mitteilung auf seine Anfrage, ob solche Fahrten als touristisches Angebot eingeführt werden könnten, eine abschlägige Antwort erhalten. Seit 1956 besteht für die Strahleggstrasse ein Verbot für Gesellschaftswagen.

Die Notwendigkeit der Verkehrsanordnung werde von der Kantonspolizei nach einem Augenschein vor Ort aus Sicherheitsgründen nach wie vor als gegeben erachtet, so der Gemeinderat. Denn es habe sich weder an den örtlichen Verhältnissen noch am Strassenkörper etwas Wesentliches verändert.

Das Kreuzen zweier Fahrzeuge ist an gewissen Stellen nicht möglich und die Zunahme der Verkehrsmenge an schönen Wochenenden erheblich.

Der Gemeinderat wird sich laut der Mitteilung jedoch weiterhin mit der Thematik des hohen Verkehrsaufkommens an schönen Wochenenden befassen und weitere Möglichkeiten prüfen. (bes)