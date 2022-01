«Hier wird ein wichtiger Stadtteil entstehen»

Ist es überhaupt realistisch, ein so grosses Bauvorhaben in vier Jahren realisieren zu wollen?

Emanuel Wanzek: Durchaus. Wir haben zwei Etappierungen, entsprechend beträgt das Volumen jeweils nur noch die Hälfte. So haben wir je zwei Jahre für die beiden Teile. Bei anderen Vorhaben der gleichen Grössenordnung konnten wir das zeitgerecht umsetzten. Selbstverständlich kann es immer vorkommen, dass im Untergrund noch etwas auftaucht, mit dem wir nicht gerechnet haben. In einem solchen Fall müssen wir prüfen, welche zeitlichen Konsequenzen dies hat.

Ist das Gelände im Altlastenkataster?

Emanuel Wanzek: Wir haben Untersuchungen gemacht, auch bezüglich Schadstoffe. Es gibt zwei, drei Bereiche, wo wir die Materialen gesondert entsorgen müssen. Das ist bereits in die Wege geleitet.

«Die Treppe soll auch Aufenthaltsraum sein.»

Robin Neuhaus, Leiter Projektentwicklung

Ist eine derartige Zentrumsüberbauung überhaupt gefragt?

Robin Neuhaus: An diesem Ort und an dieser Lage sind wir davon überzeugt, dass das die richtige Antwort ist. Mit dieser Durchwegung mit Stadtgasse, Stadtplatz und «spanischer Treppe», die quartierübergreifend ist, glauben wir, dass hier ein wichtiger, neuer Stadtteil entstehen wird. Die Treppe soll übrigens nicht nur Verbindungscharakter haben, sondern soll auch Aufenthaltsraum sein.