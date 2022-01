Die Grünen fühlen sich in einer «Vogel-friss-oder-stirb-Situation»

Das erste brisante Traktandum des Abends brachte an der ersten Sitzung des Gemeinderats im 2022 ein altes Politikum zurück aufs Tapet. Zum Start ging es nämlich um die Zukunft des Spitals Uster. Dieses soll vom heutigen Zweckverband in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, worüber das Volk an der Urne entscheiden muss. Dazu hatte das Ustermer Parlament eine Abstimmungsempfehlung abzugeben.