Wenn das Lachen im Halse stecken bleibt

Er ist Kabarettist, Lyriker, Autor, Bassist und Unzähliges mehr: Franz Hohler trat am Freitagabend vor fast ausverkauften Rängen im Schwertsaal in Wald auf.



Nicht ohne Grund hatte er den Anlass zuvor auf seiner Homepage mit dem Hinweis versehen: «Zustimmungen von Corona vorausgesetzt». Corona-bedingt war es der Veranstalterin AG Kultur in Wald nämlich erst beim dritten Anlauf gelungen, einen Auftritt von Franz Hohler zu bewerkstelligen.