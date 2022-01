Velofahrer sind für neuen Radweg – Automobilisten verunsichert

Anders sieht es dagegen beim motorisierten Verkehr aus: «Autofahrende sind eher kritisch eingestellt», heisst es. Auf Anfrage präzisiert Stefan Feldmann: «62 Prozent der Autofahrer waren verunsichert, weil sie nicht wussten, ob sie den Radstreifen benützen dürfen oder nicht.»

Für einige sei das Befahren der Brandstrasse deshalb etwas ungewohnt gewesen. Gut 250 Personen haben gemäss Feldmann an der Umfrage teilgenommen.

«Man muss das Strassenverkehrsgesetz schon kennen.» Markus Ehrensperger (SVP), Fraktionspräsident

Die Stadt Uster will die Radstreifen an der Brandstrasse nach Absprache mit Stadt- und Kantonspolizei nun beibehalten und geht gar noch weiter. Aus ihrer Sicht eignen sich weitere Strassenabschnitte für eine analoge Gestaltung mit Velostreifen. In Frage kämen etwa die Bankstrasse zwischen Winterthurer- und Dammstrasse, die Haberweidstrasse, die Industriestrasse und die Gschwaderstrasse zwischen Zürichstrasse und Loren-Allee.

Ob sich diese vergleichsweise schmalen Strassen für die Markierung von Velostreifen eignen, soll nun in Rücksprache mit der Kantonspolizei im Detail untersucht werden.

SVP befürwortet breiteren Veloweg

Auch die Ustermer SVP, die sich in der Regel für die Automobilisten stark macht, wie derzeit mit der Unterschriftensammlung für die Volksinitiative «In Uster konsumieren – lokal parkieren», formiert keinen Widerstand gegen die Pläne des Stadtrates. Fraktionspräsident Markus Ehrensperger (SVP) sagt: «Damit wurde eine Möglichkeit geschaffen, um die Strasse für den Velofahrer attraktiver zu machen, ohne den Autofahrer zu plagen.»

Dass die Automobilisten unsicher sind, ob sie den Radweg befahren können, kann Ehrensperger nicht nachvollziehen. «Man muss das Strassenverkehrsgesetz schon kennen.»

Zudem würden verunsicherte Autofahrer langsamer und damit auch vorsichtiger durch die Strassen fahren, was eine gute Sache sei. Auch gegen die Ausweitung solcher Strassenabschnitte wie es die Stadt plant, hat Ehrensperger nichts einzuwenden. «Solange es ein Miteinander auf den Strassen ist und der motorisierte Verkehr nicht eingeschränkt wird, ist das in Ordnung.»