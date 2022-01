Lokal in Uster parkieren oder im Stadtzentrum flanieren?

Die Einwohner und Einwohnerinnen Usters sollen in Uster einkaufen und so das Gewerbe unterstützen – darüber sind sich die Parteien einig. Bei der Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht werden soll, spaltet sich die Lokalpolitik allerdings in mehrere Lager. Die Politiker haben dabei völlig verschiedene Auffassungen darüber, was ein «attraktives» Stadtzentrum ausmacht.