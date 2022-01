Trainer-Legende geht nach 57 Jahren in Pension

Neben unzähligen Puzzles (mit zum Teil 5000 Teilen) an den Wänden fällt in der Wohnung des Ehepaars Ursi und Hans Boos in Tann-Rüti eine gerahmte Autogramm-Karte eines Trainers von Schweizer Meister YB auf. «Für Ursi und Hans» hat YB-Goalie-Trainer Christoph Born draufgeschrieben.