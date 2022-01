65-Jähriger bei Streit in Zürcher Tram verletzt

Der Stadtpolizei Zürich wurde am Samstagabend gegen 23 Uhr eine Auseinandersetzung in einem Tram der Linie 14 in Richtung Kasernenstrasse gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Die ausgerückten Stadtpolizisten trafen ausserhalb des Trams auf einen verletzten 65-jährigen Mann und seinen Begleiter. Der 65-Jährige wurde mit unbestimmten Kopfverletzungen von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht.

Ein 30-jähriger Schweizer und eine 22-jährige Schweizerin wurden vor Ort als mutmassliche Täter festgenommen. Der genaue Tatablauf und der Hintergrund waren unklar und Gegenstand der Ermittlungen von Detektiven der Stadtpolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität. Die Polizei suchte Zeugen.