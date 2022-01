Das Coiffeurgeschäft mit der sportlichen Vergangenheit

Es war im Jahr 1925, als Jost Albisser das Haus an der Tösstalstrasse baute und im Erdgeschoss eine Werkstatt einrichtete. Damit war der Grundstein gelegt für ein Geschäft, das bis um die Jahrtausendwende in Familienbesitz blieb.

Denn 1966 übernahm sein Sohn Bruno Albisser den Betrieb. In einer 1998 erschienenen Reportage im «Tößthaler» meinte der Firmeninhaber gegenüber der Autorin, dass man in all den Jahren im Geschäft wohl jede Modewelle im Zweiradbereich durchgemacht habe.