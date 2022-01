Gleiches Ziel, aber verschiedene Interessen

Nun ist also bekannt, wie es in der Unteren Farb in Uster weitergehen soll. Wie der Stadtrat jüngst mitteilte, soll im Wohnteil der ehemaligen Blaufärberei dereinst ein Gartenrestaurant eröffnen. Das Konzept zweier Junggastronomen hat sich gegen die Bewerbung der Gesellschaft Vogel- und Naturschutz Uster (GNVU) durchgesetzt. Eine dritte Bewerbung, die sich lediglich auf eine reine Wohnnutzung fokussierte, wurde vom Stadtrat gar nicht erst weiterverfolgt.