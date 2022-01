Brand in Illnau-Effretikon

In der Nacht auf Freitag um 02.52 Uhr erhielt die Feuerwehr Illnau-Effretikon die Mitteilung, dass das Dachgeschoss eines Hauses an der Moosburgstrasse lichterloh in Flammen steht. Es handelte sich um ein unbewohntes, leerstehendes Gebäude, das in Kürze abgebrochen werden sollte, wie es auf Anfrage bei der Feuerwehr heisst. Verletzt wurde niemand.



Die Brandursache werde zurzeit noch untersucht, wie die Kantonspolizei auf Anfrage sagte. (gap)