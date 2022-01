Bei ihr kann man auch mit zwei linken Händen einen Tisch schreinern

In der Schreinerei auf dem Gelände der Kulturfabrik in Wetzikon gibt es viel zu sehen. Im Raum steht eine Schaufensterpuppe mit orangem Irokesenschnitt, bunte Plakate hängen an den Wänden, alte Werbetafeln und eine Discokugel von der Decke. Ausserdem gibt es Werkbänke, Werkzeug, Maschinen und natürlich Holz – viel Holz.