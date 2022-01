Mit der OL-Karte durch die Stadt

Über 900 Läuferinnen und Läufer haben sich für den mehrheitlich urbanen OL in einer verkürzten Mitteldistanz angemeldet. «Wir sind beeindruckt über so viele Voranmeldungen. Das zeigt, die grosse Laufbegeisterung in der Region», sagt die Laufleiterin Susi Rutz-Rothacher.

«Pfäffiker OL Sonntag» in Uster

Bereits zum 43. Mal wird der «Pfäffiker OL Sonntag» vom OLG Pfäffikon organisiert. In diesem Jahr als 2-G-Veranstaltung. Die Streckenlänge beträgt maximal 2,1 Kilometer und wird je nach Alterskategorie angepasst. Passiert wird auch eine vielbefahrene Hauptstrasse. Dies geschieht durch eine Unterführung. Anmeldungen am Sonntag sind nur für offene Kategorien möglich. Weitere Infos zur Strecke, Kategorien und Startzeiten unter: www.olg-pfaeffikon.ch