Grosse Gefühle vor der Grundsteinlegung

Es herrschen angenehme Temperaturen an diesem Dienstagvormittag. Hatte es am frühen Morgen noch geregnet, schauen nun schon Sonnenstrahlen hinter dicken Wolken hervor. Zwei Männer mit weissen Helmen stapfen in der riesigen Baugrube an der Rapperswilerstrasse herum.

Sonst steht hier momentan alles still. Die Bauarbeiter haben Ferien, die Arbeiten werden nächste Woche wieder aufgenommen. Roman Häberle, einer der Männer mit weissem Helm, nickt zufrieden.