Der Stadtrat hat einen Mieter für das Prestige-Objekt gefunden

Seit Mitte Juni 2021 suchte die Stadt Uster mittels öffentlicher Ausschreibung nach einem Mieter für den Wohnhausteil der Unteren Farb. Das Gebäude beim Stadtpark muss saniert werden. Geplant ist, dass in der ehemaligen Scheune das Stadtarchiv einziehen wird. Die Nutzung der ehemaligen Färberei und des Aussenbereichs war bisher jedoch noch offen.

«Passend zur Stadt Uster»

Wie die Stadt nun mitteilt, hat sie den Zuschlag an zwei Junggastronomen vergeben, die im Erdgeschoss und im Bauerngarten ein Restaurant mit Aussenplätzen realisieren. Für Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) trägt ein Gartenrestaurant an dieser zentralen und zugleich ruhigen Lage viel zur Attraktivitätssteigerung des Stadtparks und des Stadtzentrums bei, wie sie sich in einer Mitteilung der Stadt zitieren lässt.



«Die beiden jungen Gastronomen haben sich sehr sorgfältig mit dem denkmalgeschützten Gebäude auseinandergesetzt. Sie haben uns ein Konzept präsentiert, dass sowohl zur Unteren Farb, als auch zu Uster und seinen Einwohnerinnen und Einwohnern passt».

Geduld ist gefragt

Bis die Wirtin und der Wirt ihre Gäste empfangen können, brauchen sie aber noch etwas Geduld. Als nächster Schritt soll sowohl ein Vor- als auch ein Bauprojekt ausgearbeitet werden.



Über den Baukredit wird schliesslich die Ustermer Stimmbevölkerung an der Urne entscheiden. Die Eröffnung des neuen gastronomischen Angebots im Stadtpark dürfte somit kaum vor 2025 erfolgen.