Ustermer Schüler müssen wöchentlich zum Corona-Test antraben

In den Schulen und Kindergärten Usters werden bald regelmässige Pooltests durchgeführt. Wie die Schule in einer Elterninfo schreibt, ist ab dem 17. Januar für alle Primarschul- und Kindergartenkinder jede Woche am Montagvormittag testen angesagt. Dabei handelt es sich um Speicheltests, bei denen die Schüler eine sterile isotonische Kochsalzlösung im Mund schwenken und danach in ein Röhrchen geben müssen.