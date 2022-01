So ist die Stimmung im neuen Pop-Up-Impfzentrum Wetzikon

«Wollen Sie die Nadel sehen, wenn ich Sie steche?», will ein Mann im weissen Kittel wissen. Danke fürs Angebot, denkt man sich, aber das wird schon jeden Tag im Fernsehen gezeigt. Und beim eigenen Arm ist es dann doch noch etwas anderes.



Es wird sehr leise gesprochen an diesem Dienstagmorgen im Event Loft vom Hotel Swiss Star in Wetzikon. Die wenigen Besucherinnen und Besucher kommen grösstenteils alleine, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.