Pop-up-Impfzentrum Wetzikon ab heute in Betrieb

In einer Mitteilung der Gesundheitsdirektion Zürich hiess es im Dezember, dass ab dem 5. Januar in einem neuen Pop-up-Impfzentrum in Wetzikon Impfungen verabreicht werden - dies, um einen möglichen Ansturm auf die Booster-Impfungen aufzufangen.

Nun öffnete dieses Zentrum in der Event Loft des Swiss Star-Hotels bereits einen Tag früher als geplant seine Tore: Seit heute Dienstagmorgen um 9 Uhr ist es in Betrieb. «Züriost» macht sich ein Bild vor Ort.

Update folgt.

Die Termine können über das kantonale Impftool «VacMe» gebucht werden. Die Pop-up-Impfzentren sind eine Ergänzung der bereits bestehenden dezentralen Angebote.