Zwei Verletzte nach Christbaumbrand in Rüti

Am Sonntagabend, kurz nach 20.30 Uhr, hat die Kantonspolizei Zürich die Meldung erhalten, dass ein Einfamilienhaus in der Nähe des Bahnhofs brennt, wie Mediensprecher Alexander Renner in der Nacht auf Montag in einem Interview mitteilte. Als die Feuerwehr vor Ort eingetroffen sei, sei das Haus bereits im Vollbrand gestanden.

Gemäss den ersten Erkenntnissen habe im Haus ein Christbaum Feuer gefangen. Das im Haus wohnhafte ältere Ehepaar habe versucht, den Brand selber zu löschen. Dabei hätten sich die beiden Brandverletzungen zugezogen und mussten mit Rettungswägen ins Universitätsspital transportiert werden, so Renner.