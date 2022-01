«Ich wünsche mir, dass es gelingt, wertschätzend aufeinander zuzugehen»

Was war die grösste Herausforderung für Ihre Gemeinde im 2021 und weshalb?

Regula Ehrismann: Das Gemeindeleben in Zeiten von Corona: Die Aufrechterhaltung eines qualitativ hochstehenden Gemeindelebens trotz corona-bedingten Einschränkungen bleibt die grösste Herausforderung.

Dabei ist es auch für die Gemeinde Zell wichtig mitzuhelfen, die Gräben des Missverständnisses zuzuschütten und im Dienst aller zu wirken. An dieser Stelle gebührt den Zellerinnen und Zellern viel Lob für ihr wertschätzendes, geduldiges und tolerantes Verhalten, das unsere kommunale Arbeit unterstützt und einen guten Umgang zwischen den unterschiedlichen Anspruchsgruppen bewirkt.

Was war das wichtigste Ereignis in Ihrer Gemeinde im 2021?

Die Vorbereitung und Durchführung des Modernisierungsprojekts des Gemeindehauses: Das Zeller Gemeindehaus am Spiegelacker 5 in Rikon wurde vor einem Vierteljahrhundert gebaut und ist in die Jahre gekommen.