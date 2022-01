So feiert ein Regierungsrat mit der Polizei Silvester

Regierungsrat Mario Fehr erneut «on tour» – und dies in der Silvesternacht. Wie bereits vor einem Jahr reist der Vorsteher der kantonalen Sicherheitsdirektion in Begleitung von Bruno Keller, dem Kommandanten der Kantonspolizei, in den Stunden vor dem Jahreswechsel durch den Kanton und macht Halt an mehreren Einsatzorten der Polizeiangehörigen.