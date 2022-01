Egger Gemeinderat will das Schulhaus Esslingen aufstocken

In Egg sind die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren explodiert. Und der ursprüngliche Masterplan des Gemeinderats zu einer umfassenden Schulraumerweiterung musste beerdigt werden, da die Stimmbevölkerung 2018 an der Urne überraschend bereits die erste Vorlage zum Ausbau der Schulanlage Bützi abgeschmettert hatte.

Damit war der Gemeinderat zum Umdenken, respektive zum Ausarbeiten einer neuen Schulraumstrategie gezwungen. Zur Überbrückung der akuten Problematik wurde 2020 auf dem Bütziareal ein provisorischer Pavillon aufgestellt.