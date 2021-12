Diese Ereignisse bewegten den Bezirk Pfäffikon

Mitte Juni proben junge Pfäffiker wegen des drohenden Musikverbotes den Aufstand. An der Gemeindeversammlung soll die neue Polizeiverordnung verabschiedet werden. Darin soll neu Musik im Freien am Abend untersagt werden. Am 14. Juni kommt es an der Gemeindeversammlung zu einem solchen Grossaufmarsch, dass es im Chesselhaus zu eng wird und der Anlass kurzerhand verschoben werden muss. In Russikon, wo analog zur Pfäffiker Polizeiverordnung auch in der eigenen ein Musikverbot festgeschrieben ist, wird das Geschäft am 21. Juni mit 115 zu 40 Stimmen zurückgewiesen. Der Gemeinderat hatte vor der Rückweisung noch selbst einen Abänderungsantrag gestellt. In Pfäffikon passiert derweil am 28. Juni die durch Anträge geänderte Polizeiverordnung. Musik aus Lautsprechern und Verstärkern darf nun legal während der Sommerzeit an Freitagen und Samstagen bis 23 Uhr erklingen. Teilgenommen haben rekordverdächtige 418 Stimmberechtigte. Am 28. November stimmen die Stimmberechtigten der drei Gemeinden Russikon, Fehraltorf und Pfäffikon schliesslich einem Polizei-Anschlussvertrag zu. (Foto: Christian Brändli)