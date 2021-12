«Die Idee mit den Gästen war sicherlich ein Wagnis»

Miro Maurer, in den letzten Tagen hatten Sie in Ihrer royal-theatralen Late Night Show «Uschter Röwü» mit Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP), Gemeinderat Paul Stopper (BPU) und Zeughaus-Bewirtschafterin Linda Bernhard drei mehr oder minder bekannte Personen auf Ihrem Sofa. Wer war denn am lustigsten?