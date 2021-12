Kochen, Heimwerken, Stricken, Reparieren

Eigenes Bier? Warum nicht

Der Biochemiker Arie Bruinink aus Effretikon übt sich seit längerem in der Kunst des Bierbrauens. Insgesamt bietet er unter der Marke «Guldibucker» sieben verschiedene Sorten Bier an, die er in seiner selbstgebauten 50 Liter-Anlage herstellt.

Im Jahrheft 2022 wird sein persönliches Schaffen umfangreich vorgestellt. Bruinink beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Brauen an sich, sondern hat hinzu seinen eigenen Keller umgebaut und unterhält ein kleines «Bierstübli». Seine Handfertigkeiten brachte sich der Brauer allesamt autodidaktisch bei. Neu stellt Bruinink sein Hausbier sogar mit dem Hopfen her, der seit diesem Jahr in seinem selbstangelegten Garten wächst.

Wiener Keramikkunst

«Diese ältere Dame schafft nicht nur einzigartige Kunst, sondern überzeugt auch in anderen Gebieten mit ihrem Lebenswillen», sagt Isenring. Die Rede ist von Martha Fumagalli, gebürtige Lerchl, die als damals 60-Jährige eine Lastwagenprüfung absolviert hat, um einen 17 Meter langen Campingwagen fahren zu dürfen.

Die Illnauerin erlebte als Kind die Wiener Hungerjahre nach dem Zweiten Weltkrieg, kam über Umwege zu einer Familie nach Grafstal und beschäftigt sich gerne mit der Porzellanmalerei. Die Passion dafür wurde einst am Effi-Märt 1978 in ihr geweckt und dauert bis heute an. Da diese Kunst durch feinste Pinselstriche entsteht, ist es Fumagalli möglich, auch im betagten Alter noch tatkräftig kreativ zu bleiben.