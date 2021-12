Eröffnung Drive-In-Impfzentrum

Mit dem Auto direkt ins Impfzelt: Das ist ab heute Montag wieder auf dem Gelände beim Flugplatz Dübendorf möglich. Neben dem wieder eröffneten Drive-In-Center gibt es ab nächster Woche auch in Wetzikon ein neues Pop-Up-Impfzentrum. Dieses befindet sich zur Zeit beim Event-Loft im Aufbau und soll am 5. Januar in Betrieb gehen.

Zwei neue Impfzentren in der Region

Die zwei neuen Impfzentren in der Region ergänzen die bereits acht bestehenden im Kanton. Und diese sind auch notwendig. Denn so will der Kanton das Ziel von 23'000 Impfungen pro Tag erreichen, was einen deutlichen Ausbau der bestehenden Impfangebote verlangt. (nae)