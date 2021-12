Diese Ereignisse bewegten im Tösstal

Mit einer Petition wehren sich Mitte November in Wila 126 Personen gegen das Töss-Revitalisierungsprojekt des Kantons. Die Landbesitzer, Bauern und Anwohner befürchten Einschränkungen. Dem Kanton schwebt eine Auenlandschaft vor. In einer Maximal-Variante würde mehr als die Hälfte der heutigen landwirtschaftlichen Nutzfläche verloren gehen. Der Kanton will nun eine Best-Variante ausarbeiten. Am 23. November reagiert der Gemeinderat auf die Petition. So will er die Anspruchsgruppen konsultieren, bevor er beim Kanton zu den Revitalisierungsplänen Stellung bezieht. (Foto: Rafael Lutz)