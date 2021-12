Zürcher Oberland Medien AG erweitert die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat der Zürcher Oberland Medien AG (zueriost.ch, ZO/AvU) hat eine Erweiterung der Geschäftsleitung beschlossen, wie die Firma in einer Medienmitteilung schreibt. Die 35-jährige Digitalchefin Stefanie Glatt wurde per 1.1.2022 in die Geschäftsleitung gewählt. Damit sind alle drei Unternehmensbereiche Redaktion, Digital und Services in der Unternehmensführung vertreten.



Die Geschäftsleitung der Zürcher Oberland Medien AG setzt sich ab dem neuen Jahr wie folgt zusammen: CEO Dani Sigel, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Leitung Services, Chefredaktor Michael Kaspar und Chief Digital Officer Stefanie Glatt. Glatt arbeitet seit 2017 für die Zürcher Oberland Medien und hat in dieser Zeit das Digital-, IT- und Marketingteam kontinuierlich auf- und ausgebaut.



Bis im Sommer wird der digitale Auftritt erneuert und stärker auf die Bedürfnisse der User ausgerichtet. Der Verwaltungsrat hat die Weichen auf eine digitale Ausrichtung des Unternehmens gelegt und will in den kommenden Jahren am Ausbau festhalten. In diesem Prozess soll auch der Print weiterhin eine wichtige Rolle spielen und qualitativ verbessert werden, wie die Verwaltungsratspräsidentin, Karin Lenzlinger, schreibt.



Im Neubau in Wetzikon, der gegen Ende 2023 fertiggestellt ist, soll der regelmässige und kontinuierliche Austausch mit Lesern, Usern und Kunden weiter professionalisiert werden. Ein neuer Communitygedanke soll über alle Kanäle entwickelt und erlebt werden. Klares Ziel ist es, dass die digitale Plattform der ZO Medien eine zentrale Bedeutung für alle im Zürcher Oberland lebenden Menschen haben soll.