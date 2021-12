Diese Ereignisse bewegten im Bezirk Hinwil

Die Seegräbner geben an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 23. März grünes Licht für eine Grossüberbauung in Aathal. Die Arelaentwicklerin Hiag plant beim Bahnhof einen Coop Bau+Hobby sowie rund 80 Wohnungen. Im Mai wird bekannt, dass Coop Jumbo kaufen will. Damit würde Coop das Interesse an einem Neubau in Aathal verlieren. Im Dezember steht fest, dass Coop kein Interesse mehr am Aatal hat. Nun sucht die Hiag einen neuen Grossmieter. Gleichzeitig hat sie ihre Liegenschaften in Unteraathal an eine Zürcher Genossenschaft verkauft. (Visualisierung: PD)